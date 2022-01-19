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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya transfer oldu

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sezon sonuna kadar Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer oldu. Rus ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada satın alma opsiyonlu olarak kadroya katıldığı açıklandı. Bugün Moskova ekibi için sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde kırmızı-mavili ekibe dahil olacak.

Ağustos 2019'da Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yazıcı, bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da daha önce milli futbolcu Caner Erkin de forma giymişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Yusuf Yazıcı, Moskova, Lille, Milli, Spor, Haber

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