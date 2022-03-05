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Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi.

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Nizhny'yi 1-0 yendi.

VEB Arena'da oynanan 20. hafta maçında CSKA Moskova, Nizhny'yi ağırladı.

Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 90+6. dakikasında bulduğu golle CSKA Moskova'yı galibiyete taşıdı. Milli futbolcu, ligde çıktığı iki maçta iki gol kaydetti.

Nizhny'de Akos Kecskes, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla 36 puana ulaşan CSKA Moskova, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Nizhny ise 22 puanla 10. basamakta yer aldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Yusuf Yazıcı, Premier Lig, Moskova, Rusya, Spor, Haberler

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