Yusuf Yamanlar: Pandemi sonrası yeni trend araç kiralama Filo ve araç kiralama şirketi sahibi Yusuf Yamanlar, Koronavirüs pandemisinden sonra, normalleşme sürecinin başlamasıyla, tatil yapmak isteyen turizmcilerin alışkanlıklarının artık çok farklılık gösterdiğini ve de bir çok turistik mekanın yeniden yapılanacağı ve tüketicilerin eski alışkanlıklarının önemli derecede değişeceğini söyledi.

Yasakların kontrollü bir şekilde azalmasından sonra, tatilcilerin tatil planları, hızlı bir şekilde artmaya başladığı ve bu konuda ağırlıklı olarak, rahat, konforlu araç kiralama ve transfer hizmetleri için, kişilerin başvuru yaptıklarını gözlemliyoruz. Tatil planlayan yerli turizmciler, kara ve hava yoluyla yapılan toplu taşımadan, belirli bir müddet uzak duracağını, şehirlerarası ulaşıma hâlâ temkinli davranan insanlar içinse, en güzel çare transfer araçları ve konforlu araçların tercih sebebi olduğu gözükmektedir. Sadece bayram sürecinde değil, bayram sonrasında da, araç kiralamada aşırı yoğunlukların ve rezervasyonların yaşanacağını ifade etti.

Yusuf Yamanlar, "İnsanlar, tatil rotalarında eskisi gibi otobüs, uçak gibi curcuna içinde bir seyahatten ziyade, sadece güvendiği insanların yanında olacağı, bir eşi, dostu, çocuklarıyla seyahat etmeyi düşünmekteler. Bunun içinde, özel araç kiralama yapan kişiler, bu seyahatlerde kendilerini daha güvende hissettiğini, bu sayede akıllarında soru işareti olmadan yolculuk edebildiklerini düşünüyoruz. Özellikle ulaşım kısıtlamaları kalkınca tatilciler, Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil bölgelerindeki yazlıklarına akın edecekleri için, toplu taşımadan uzak durma adına, bu hizmete rağbet göstereceklerdir. Ve de bir çok tatil yöresinde, inanılmaz bir araç trafiğe çıkacaktır. Tabii bu da tatil bölgelerindeki trafiği de, inanılmaz derecede etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. Dikkat ederseniz, daha şimdiden insanlar, şehir içinde bile özel araçları ve motorlarıyla seyahat etmeye başladılar. Büyükşehirlerdeki bu yasakların kalkması, tatil yöreleri için biraz sıkıntı doğuracaktır, bu kanı sadece benim gözümden değil, bir çok otoriter tarafından da söylenmektedir. Geçen yıla kadar insanlar tatile çıkarken, aylar öncesinden uçak veya otobüs bileti rezervasyonunu yapıp, daha uyguna tatili getirip, gittiği destinasyonda da, toplu taşımalarla seyahat yapmayı planlıyorlardı.

Fakat şimdi, sosyal mesafe zorunluluğundan kaynaklı, tüm bu ulaşım unsurları yarı kapasite çalışacağı için, duraklardaki bekleme sirkülasyonunun da hızlı bir şekilde artacağı, inanılmaz gecikmelerin olacağı ve dolup taşan sıraların olacağını farkeden insanların, daha temkinli davranacağını söyleyebilirim. Dikkat ederseniz, şimdiden bu durumun başladığını, bir çok haber kanalında görebilirsiniz. İşte bu noktada, araç kiralama hizmetinin ne kadar mercek altına alındığını da görebilirsiniz. Ucuza tatil planı hayal eden bir turist, artık sağlığımıza bir şey olmasın mottosuyla, araç kiralamayı lüks görmekten çıkartmaya başladı." dedi.