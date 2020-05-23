Yusuf Yamanlar: "Dezenfektanlı araç kiralama dönemi geliyor"
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Yusuf Yamanlar: "Dezenfektanlı araç kiralama dönemi geliyor"

Yusuf Otomotiv ve Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar, korona virüs sürecinden sonra vatandaşların eskisi gibi toplu taşıma veya araç paylaşımlı seyahat alışkanlıklarına büyük oranda veda edeceği bir dönemin başladığını söyledi.

Yusuf Yamanlar:
23.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:01

Yusuf Otomotiv ve Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar, korona virüs sürecinden sonra vatandaşların eskisi gibi toplu taşıma veya araç paylaşımlı seyahat alışkanlıklarına büyük oranda veda edeceği bir dönemin başladığını söyledi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla, tatilcilerin alışkanlıklarının gitgide farklılık gösterdiği, turizm işletmelerinin hizmet şartlarının başlı başına virüsten korunma üzerine düzenleneceği ve de artık tüketicilerin eskisi gibi toplu taşıma veya araç paylaşımlı seyahat alışkanlıklarına veda edeceği bir dönemin başladığına dikkat çeken çeken Yusuf Yamanlar, şöyle devam etti; "Özellikle çoğu rezervasyonların Haziran ayındaki yasakların hafiflemesiyle bağlantılı olarak arttığı, karantina süresinde iyice bunalan kişilerin agresif bir şekilde bulunduğu konumdan kendini uzaklaştırma hissine sahip olduğu çok açık bir şekilde beyan edilmektedir. Tabii bu konuda ağırlıklı olarak insanların en dikkat ettiği unsursa temizliğinin kendi kontrolünde olduğu, mesafe şartlarını yönetebilecek bir seyahati tercih etmektir. Bunun içinde kişiler, sadece rahat, konforlu araç kiralama ve transfer hizmetleri için değil, araç teslim sırasında kendi gözleriyle aracın ilaçlandığını göreceği kiralama şirketlerini tercih ettiklerini biliyoruz. Hatta bizim gibi bu konularda hassas olan firmalar ise, dezenfekte işlemi yanı sıra araçlarına zorunlu olan el dezenfekten kitini bile bırakıyoruz. Türkiye'de araç kiralayan kişilerin profili korona virüs bilincine çok hızlı şekilde ulaşmış durumda. Vatandaşlar daha aracı almadan telefondayken bile bu hizmetler var mı yok mu? Onu öğrenip öyle tercihini yapar hale geldi." - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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