Yusuf Tümenci Karanfillerle Uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yusuf Tümenci Karanfillerle Uğurlandı

Yusuf Tümenci Karanfillerle Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Törene, Tümenci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye bürokratları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törene, Tümenci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye bürokratları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

PEHLİVAN: ADINI YAŞATACAĞIZ

Törende konuşan Başkan Vekili Pehlivan, "Belediyemizin emekçisi Yusuf Tümenci kardeşimizi, vazifesi başında elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef acımız çok büyük. Çalışma arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen, vazifesini en iyi şekilde yapmak için her türlü çaba ve gayreti gösteren Yusuf kardeşimize Yüce Rabbimden rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bu acının tarifi yok. Yusuf kardeşimizin ailesi, yavruları bizlere emanet... Acılarını hafifletmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki süreçte ismini de yaşatmak için girişimlerimizi başlatacağız.

Biz bir aileyiz ve bugün bizim yas günümüz. Yasımız dolayısıyla planlamış olduğumuz 9 Eylül İzmir ve Menemenimizin kurtuluş etkinliklerimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yüce Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan ve beraberindekiler, merhum Yusuf Tümenci'nin tabutunun üzerine karanfil bıraktı. Tümenci'nin naaşı, Belediye önünde gerçekleştirilen törenden sonra omuzlara alınarak cenaze namazının kılınacağı Mahkeme Camii'ne taşındı. Burada kılınan cenaze namazına da Kaymakam Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları, mesai arkadaşları muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tümenci'nin naaşı Menemen Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Diego Cristiano Çağdaş Atan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yusuf Tümenci Karanfillerle Uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:53:11. #1.16#

title