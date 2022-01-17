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Yusuf Tokuş: "Hak ettiğimiz sonucu aldık"

Yusuf Tokuş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş, Turgutlu maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş, Turgutlu maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tokuş, "İstediğimiz ve hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Sporcularımı sahada göstermiş oldukları güzel futbol ve özverili çabadan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

TFF 2. Lig'in ikinci devresinin ilk haftasında deplasmanda Turgutluspor'u 2-0 mağlup eden Sivas Belediyespor, devreye galibiyetle başladı.

Sivas Belediyespor'da teknik direktör Yusuf Tokuş, yaptığı açıklamasında kazanılan 3 puanın önemine değindi. Tokuş, "Lige verilen arayı Antalya'da güzel verimli bir kamp süreciyle geçirdik. Kamptan daha sonra Turgutlu maçı için Manisa'ya geçtik. Güzel futbol, güzel galibiyet ve net bir skorla da Sivas'a döndük. Kamp sonrası sporcularım ve ben hazırlıklarımızı bu maçı kazanmak için yapmıştık. Kazanmamış gereken bir maçtı ve Allah'a çok şükür maçı da kazandık. Bu müsabaka bizim için çok önemliydi. Çünkü play-off'un içinde olmamız için mutlaka bu müsabakadan puan ve ya puanlar almamız gerekiyordu. İstediğimiz ve hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Sporcularımı sahada göstermiş oldukları güzel futbol ve özverili çabadan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Serik Belediyespor maçı var. İnşallah bu maçtan da güzel netice ve skor alarak lige devam etmek istiyoruz" dedi. - SİVAS

Yusuf Tokuş: Hak ettiğimiz sonucu aldık

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Turgutlu, Futbol, Sivas, Spor, Haber

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