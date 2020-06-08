Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor

KARS'ta su almaya gittiği çeşme başında kavga ettiği çocuklardan biri tarafından çubuk batırılan sağ gözünü kaybeden Yusuf Aktaş (11), kornea nakli olmak ya da yapay göz (cam göz) takılmasını istiyor.

Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor
08.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:00

KARS'ta su almaya gittiği çeşme başında kavga ettiği çocuklardan biri tarafından çubuk batırılan sağ gözünü kaybeden Yusuf Aktaş (11), kornea nakli olmak ya da yapay göz (cam göz) takılmasını istiyor. 

Bülbül Mahallesi'nde bir yıl önce yaşanan olayda, su almak için çeşmeye giden Gülay-Erkan Aktaş çiftinin oğlu Yusuf, iddiaya göre su sıçrattığı gerekçesiyle Suriyeli 3 çocukla kavga etti. Kavga sırasında çocuklardan biri, elindeki tahta çubuğu Yusuf'un sağ gözüne batırdı.

3 çocuk olay yerinden kaçarken ailesi tarafından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf'un gözünü kaybettiği belirlendi. Yusuf için 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sosyal medya oluşumu yöneticisi Taner Güneş devreye girdi. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün de desteğiyle İstanbul'a götürülen Yusuf'un gözüne, özel bir hastanede yapılan ameliyatla misket göz takıldı.'ARKADAŞLARIMIN BENİ DIŞLAMASINA İÇERLİYORUM'Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf'un hayali ise göz doktoru olmak. Sağ gözündeki kaybın sol gözünü de etkilelemesi için tedavi edilmek isteyen Yusuf'un hayali, kornea nakli olmak ya da cam göz takılması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Yusuf, "Su doldurmaya giderken, Suriyeli 3 kardeş bekliyorlardı. İkisi beni arkamdan tuttu, diğer gözüme çubuk sokup, çıkarttı. Ayaklarına su geldi diye yaptılar. Gözüm elimin içine düştü. Bayılmışım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Gözümden yaş yerine kan akınca çok korktum. Tek istediğim gözümün görmesi. Göz nakli olabilir eğer o da olmazsa cam göz olabilir. Gözümün tedavisini istiyorum. Arkadaşlarım beni dışlıyor, çok içerleniyorum. Dayanamıyorum artık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu.İnşaat işçisi baba Erkan Aktaş (33), "Bir çocuk oğlumun gözüne sopayı sokup çıkardı. Oğlum sağ gözünü tamamen kaybetti. Devletimizden, destek istiyorum. Oğlumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Çocuğum okulunda çok başarılı. Sadece sağlığına kavuşmasını istiyorum. Sağ gözünden sol gözüne iltihap alıyordu. Sağ olsun Yavuz Bingöl ve Taner Güneş yardımcı oldular. Ameliyatla misket göz taktılar. Ancak göz birkaç gün temizlenmediğinde iltihap topluyor. Misketi yuvadan çıkarıp temizleyip yerine takıyoruz. Eğilip katlığında ağlayarak, başının döndüğünü söylüyor. Çocuğum için göz nakli istiyorum" dedi.Anne Gülay Aktaş (28) ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, hayırseverlere sesleniyorum; Çocuğuma göz nakli veya cam göz istiyorum. Çocuğumun bu acı durumuna el atılmasını istiyorum. Devletimizden çocuğumun sahiplenilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek Haber
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne...
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı Haber
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı Haber
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Bir ülke koronavirüsü tamamen yendi! Yarından itibaren bütün yasaklar kalkacak
Bir ülke koronavirüsü tamamen yendi! Yarından itibaren bütün yasaklar kalkacak
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Mariah Carey Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Kadın Adana Ankara
Şu an buradasınız: Yusuf, su yüzünden çıkan kavgada kaybettiği gözünün tedavisini istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 11:00:19. #1.15#
title