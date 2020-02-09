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Yusuf Şimşek: "Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 3-0'lık Ümraniyespor galibiyeti sonrası, "Galip gelmek önemliydi.

09.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:35
Yusuf Şimşek:

Balıkesirspor Teknik Direktörü , 3-0'lık Ümraniyespor galibiyeti sonrası, "Galip gelmek önemliydi. Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak. Daha çok çalışacağız" dedi.


TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanında Ümraniyespor engelini 3-0'lık skorla geçen Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, mücadele sonunda değerlendirmelerde bulundu. Aldıkları 3 puandan ötürü mutlu olduklarını belirten Şimşek, "Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha 3 gün olmasına rağmen fiziksel anlamda istediğimizi oyunculara veremedik ama mental olarak iyi olduklarını anlattık. Sahadan her şeyi yaptılar. Galip gelmek önemliydi. Balıkesir büyük bir camia. Bu galibiyet camiamıza ve bütün herkese armağan olsun. Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak. Daha çok çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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