Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıktı - Haberler Spor
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Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıktı

Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili kulübün yeni transferi Yusuf Sarı ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Trabzonspor'dan transfer edilen Yusuf Sarı, yeşil-mavili ekiple ilk kez bir antrenmanda yer aldı.


Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'da ilk antrenmanına çıktı

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