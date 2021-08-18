Yusuf Kahraman kimdir? Yusuf Kahraman kaç yaşında, nereli? Yusuf Kahraman biyografisi!
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Yusuf Kahraman kimdir? Yusuf Kahraman kaç yaşında, nereli? Yusuf Kahraman biyografisi!

Yusuf Kahraman kimdir? Yusuf Kahraman kaç yaşında, nereli? Yusuf Kahraman biyografisi!
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Cemal Yılmaz'ın ataması sonrası Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman atandı. Bunun üzerine Yusuf Kahraman kimdir? soruları araştırılmakta. Peki, Yusuf Kahraman kimdir? Yusuf Kahraman kaç yaşında, nereli? Yusuf Kahraman mesleği nedir? Yusuf Kahraman hayatı ve biyografisi nedir?

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak ataması sonrası, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman atandı. Peki, Yusuf Kahraman kimdir? Yusuf Kahraman kaç yaşında, nereli? Yusuf Kahraman mesleği nedir? Yusuf Kahraman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YUSUF KAHRAMAN KİMDİR?

12.01.1976 tarihinde Antalya/ Elmalı´da doğdu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ortaöğrenimini 1994'te Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´ne ve 1995 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´ne girdi.

2000'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde lisans öğrenimini, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisansını tamamladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde öğrenciliği devam etmektedir.

Evli ve biri kız, diğeri erkek iki çocuk babasıdır.

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Yusuf Kahraman kimdir? Yusuf Kahraman kaç yaşında, nereli? Yusuf Kahraman biyografisi! - Haberler
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