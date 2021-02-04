Yusuf Güney, Barış Manço'nun unutulmaz programını sunacak
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Yusuf Güney, Barış Manço'nun unutulmaz programını sunacak

04.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:50
Yusuf Güney, Barış Manço'nun unutulmaz programını sunacak

Şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan yakışıklı şarkıcı ev için bolca dekorasyon ürünleri aldı. Güney, rahmetli Barış Manço'nun 'Adam Olacak Çocuk' adlı programını sunacağını açıkladı

2021 yılının kendisi için oldukça yoğun bir yıl olacağını söyleyen Güney, "Yakın zamanda maxi single çalışmamız çıkacak. Sonrasında TRT Çocuk kanalına bir çizgi film projemiz var." dedi.

Sözlerine devam eden yakışıklı şarkıcı, daha sonra Barış Manço'nun çocuklarla yaptığı 'Adam Olacak Çocuk' programını tekrardan televizyon ekranlarına taşıyacağı müjdesini verdi. Güney, bir dizi projesinde de rol alacağını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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