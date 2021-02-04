Yusuf Güney, Barış Manço'nun unutulmaz programını sunacak

2021 yılının kendisi için oldukça yoğun bir yıl olacağını söyleyen Güney, "Yakın zamanda maxi single çalışmamız çıkacak. Sonrasında TRT Çocuk kanalına bir çizgi film projemiz var." dedi.

Sözlerine devam eden yakışıklı şarkıcı, daha sonra Barış Manço'nun çocuklarla yaptığı 'Adam Olacak Çocuk' programını tekrardan televizyon ekranlarına taşıyacağı müjdesini verdi. Güney, bir dizi projesinde de rol alacağını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin