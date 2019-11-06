Yusuf Günay: "Türkiye Kupası'nı 19. kez kazanmak istiyoruz"

06.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:29

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ziraat Türkiye Kupası'nı daha önce 18 kez kazandıklarını hatırlatarak, "Bu kulvarda 19. kez mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi. Günay, bu akşam oynanacak olan Real Madrid maçının da kendileri için dönüm noktası olduğunu söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Tuzlaspor ile eşleşen Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay kurayı değerlendirdi. Bu kupada ilk şampiyonun da son şampiyonun da Galatasaray olduğunu söyleyen Günay, "1962-1963 yılında Türkiye Kupası'nın ilk düzenlendiği yılda da Galatasaray şampiyon olmuştu, geçen sene de oldu. 18 kez bu kupayı müzemize götürdük. Galatasaray kupaların takımıdır. Bu sene de aynı hedef doğrultusunda hazırlandık ve hedefe ulaşacağımızdan eminiz. Tuzlaspor'la karşılaşacağız. İlk maç evimizde olacak, ikinci maç deplasmanda. Türkiye Kupası'nın kendine has bazı güzellikleri var. Sürprizler de oluyor, heyecanlı maçlar oluyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun ve hak eden kazansın. Biz 19. kez bu kupayı kazanmayı amaçlıyoruz ve bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Real Madrid maçı dönüm noktası"



Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Günay, "Real Madrid maçı bizim için dönüm noktası. Bu sene gruplara deplasmanda iyi bir başlangıç yaptık ama sonrasında arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bu akşam iyi futbol oynayarak iyi bir netice elde etmek istiyoruz. Takımımız da buna göre hazırlandı. İnşallah her şey arzu ettiğimiz gibi olur" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA