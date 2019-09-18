Yusuf Günay: "Rekabette geri kalmanın çaresizliği"

18.09.2019 16:20

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına karşılık olarak sosyal medya hesabından, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" yazdı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA