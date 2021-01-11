Yusuf Günay'dan Ali Koç'a Oğulcan Çağlayan yanıtı
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Yusuf Günay'dan Ali Koç'a Oğulcan Çağlayan yanıtı

11.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:21
Yusuf Günay'dan Ali Koç'a Oğulcan Çağlayan yanıtı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) sarı kırmızılı takımın genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan'a verilen cezanın takipçisi olacaklarını söylemesinin ardından sosyal medyasından bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) sarı kırmızılı takımın genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan'a verilen cezanın takipçisi olacaklarını söylemesinin ardından sosyal medyasından bir açıklama yaptı. 

Günay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "A Milli Futbol Takımımıza uzun yıllar hizmet etme yeteneğine ve karakterine sahip, kulübümüzün çok değerli oyuncusu 25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak, ceza alması için kurullara baskı yapmaya kalkışmak en hafif tabiriyle acizliktir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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