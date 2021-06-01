Yusuf Goncagül'ün "Yüce Sultanım" isimli tekli albümü müzikseverlerle buluştu

Müzisyen Yusuf Goncagül'ün yeni tekli çalışması "Yüce Sultanım" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Müzisyen Yusuf Goncagül'ün yeni tekli çalışması "Yüce Sultanım" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"Biri Var" albümüyle ilk stüdyo çalışmalarını 2018'de başlatan sanatçı, güftesi Yunus Emre'ye ait olan eseri Süleyman Ragıp Yazıcılar'la besteledi.

Yönetmenliğini Emin Kılıçtaş ve Gökhan Özavar üstlendiği eserin video klibi ise Marmara Müzik'in Youtube Kanalında yayınlandı.

"Yüce Sultanım" eserinin kapak çekimlerini Emin Kılıçtaş, dijital tasarımlarını ise Seyfullah Bayram yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz