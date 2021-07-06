Yusuf Goncagül'ün "Beni Hor Görme Kardeşim" türküsüne çektiği klip yayınlandı
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Yusuf Goncagül'ün "Beni Hor Görme Kardeşim" türküsüne çektiği klip yayınlandı

Yusuf Goncagül'ün 'Beni Hor Görme Kardeşim' türküsüne çektiği klip yayınlandı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Müzisyen Yusuf Goncagül'ün yeni çalışması "Beni Hor Görme Kardeşim" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Müzisyen Yusuf Goncagül'ün yeni çalışması "Beni Hor Görme Kardeşim" tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"Biri Var" albümüyle ilk stüdyo çalışmalarını 2018'de başlatan sanatçı, söz ve müziği Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait olan eser için klip çekti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yusuf Goncagül, Anadolu'nun kültürel birikiminin türkülerde görülebileceğine dikkati çekerek, Aşık Veysel'in türkülerinin derin bir tefekkürün ve birikimin eseri olduğunu söyledi.

Goncagül, "Beni Hor Görme Kardeşim" türküsünün unutulmaması gereken gerçekleri dile getirdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Aynı vardan var olduğumuzu, kimseyi hor görmememiz ve nefsimizi ölmeden önce öldürmemiz gerektiğini veciz bir şekilde dile getiriyor büyük ozan. Bu eseri yeniden yorumladığımda gelen güzel geri dönüşlerde şunu gördüm, yılar geçse de üzerinden, eserin mesajı hiçbir zaman eskimiyor ve etkisini kaybetmiyor. Gençlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu da nesilden nesile bu evrensel mesajların aktarılmasını sağlıyor."

Yönetmenliğini Emin Kılıçtaş ve Gökhan Özavar'ın üstlendiği eserin video klibi NetD Müzik Youtube kanalında yayınlandı.

"Beni Hor Görme Kardeşim" eserinin düzenlemesini Fatih Ihlamur üstlenirken, kurgusunu Erkan Balkan yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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