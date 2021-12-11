Yusuf Göktuğ Ergin, okçuluk erkek takımıyla da olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, olimpiyatlarda elde edecekleri başarılarla Türk okçuluğunun güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamak istediğini bildirdi.

Ergin, milli takımın Antalya'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar kazandıkları başarıların kendilerini her alanda iddialı konuma getirdiğini söyledi.

Okçuluğun tek eksiği olan olimpiyat madalyasını da Mete Gazoz ile kazandıklarına değinen Ergin, 2021'in eksiklerini tamamladıkları, başarı anlamında kendilerine daha yüksek çıtalar koymak için cesaret buldukları bir yıl olduğunu dile getirdi.

Ergin, 2022'de uluslararası turnuvalarda daha fazla sporcuyla podyumda yer almaya çalışacaklarını belirterek, "2013'te başlattığımız 'Olimpiyatın Gençleri' adlı gelişim programı meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu yıl milli takıma yeni oyuncular aldık. 2022 Ocak ayından itibaren gelişim programının ikinci basamağını başlatıyoruz. 17 yaş altı 12 sporcuyu bir araya getirerek, 2028 ve 2032 olimpiyatlarına hazırlayacağız." diye konuştu.

Birçok ülke Türkiye ile kamp yapmak istiyor

Türkiye'nin elde ettiği başarıların bütün ülkeler tarafından merak uyandırdığına dikkati çeken Yusuf Göktuğ Ergin, "Hem antrenman ortamında neler yaptığımızı görmek hem de Türkiye'deki iyi şartlardan faydalanmak için birçok ülke bize talepte bulunuyor. Biz de seçici davranarak sporcularımızın gelişmesinde faydalı olacak ülkeleri buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergin, Türk okçuluğunun hedefinin artık her zaman olimpiyatlarda başarı elde etmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020 Olimpiyatları'nda son anda kaçırdığımız mix takım madalyasının peşinde koşacağız. O madalyayı kazanmak için bir kadın bir erkek sporcuyla hedef koymuş durumdayız. Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz genç yaştalar ama çok tecrübeliler. Birlikte şampiyonluklar yaşadılar. En büyük hayalimiz Türk okçuluğuna takım madalyası hediye etmek. Kadın ve erkek takımıyla olabilecek en yüksek sayıda olimpiyatlara katılıp, takım madalyası için mücadele edeceğiz. Kişisel hedefim erkek takımıyla olimpiyat madalyası alarak bütün dünyaya Türk okçuluğunun çok güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamak."