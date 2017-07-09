Yusuf Erdoğan İçin Sıkı Pazarlık

Gelecek sezonda yer alacağı 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş, hem güçlü hem de alternatifli bir ekip oluşturma adına çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, bu doğrultuda son olarak kanat bölgesinde rekabeti artırmak için Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın peşine düştüğü bildirildi.



Geçen sezon Bordo-Mavili formayla çıktığı 30 maçta 4 gollük performans sergileyen Yusuf için Karadeniz temsilcisiyle ilk teması kuran yönetimin, 2 milyon Euro'luk (8 milyon TL) bonservis talebiyle karşılaştığı belirtildi. Kartal'ın ise iyi ilişkileri bulunduğu Trabzonspor'a 1 milyon Euro (4 milyon TL) önerdiği ifade edildi. Taraflar arasında pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği ve transferin 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) civarında bir bedele bitmesinin beklendiği öğrenildi.



Güneş'in eski öğrencisi



Trabzonspor altyapısından yetişmesine rağmen Siyah- Beyazlılar'a beslediği sempatiyi gizlemeyen Yusuf Erdoğan, transferinin gerçekleşmesi halinde hayranı olduğu Ricardo Quaresma'yla birlikte forma mücadelesi verecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in de eski öğrencisini Beşiktaş'ta görmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Öte yandan Konyaspor ve Bursaspor'un da Yusuf'un peşinde olduğu belirtildi.



Kaynak: Fanatık