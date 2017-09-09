Yusuf Erdoğan: "Çok Özel Bir Yere Geldim"

Bursaspor'un 3 yıllığına kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Dünyada hiçbir futbolcunun böyle bir imza töreni olmamıştır. Taraftarıyla, basınıyla çok özel bir yere geldiğimi gördüm. Kanımızın, terimizin son damlasına kadar sahada her şeyi vereceğiz" dedi.



Yeşil-beyazlı kulübün dün sona eren transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Yusuf Erdoğan, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda taraftar da katıldı. İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ay, "Dün transferde son gündü. Son günü 9. transferimizle, Yusuf ile taçlandıralım dedik. Yusuf'un Bursaspor'u çok istemesi beni çok etkiledi. Kendisinden de söz aldım. Çok iyi oynayıp buradan milli takıma gidecek. Taraftarlarımız da onu çok istedi. 9. transferimizi Yusuf ile kapattık. Bursaspor'umuza hayırlı olsun. Bu sene başarılı bir sezon geçiririz inşallah. Sezon sonunda da mücadele eden, terinin son damlasına kadar akıtan, bol gol atan bir takım izlettiririz. Bunu ümit ediyorum. Tekrar hayırlı olsun" dedi.



"Yusuf artık bizim evladımız"



Anlaşmanın 3 yıllık yapıldığını hatırlatan Başkan Ay, "Yusuf artık bizim evladımız. İnşallah başarılı olur. Hem onun için hem bizim için hayırlı olur" diye konuştu.



'Takımdan ayrılacak isim var mı?' sorusunu ise Başkan Ali Ay, "Çoğu ülkede transfer kapandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam ediyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız var" diye yanıtladı.



Erdoğan: "Dünyada hiçbir futbolcunun böyle bir imza töreni olmamıştır"



Bursaspor'a gelmekle ne kadar doğru bir hamle yaptığını gördüğünü ifade eden Yusuf Erdoğan ise, "Çok mutluyum. Dünyada hiçbir futbolcunun böyle bir imza töreni olmamıştır. Taraftarıyla, basınıyla çok özel bir yere geldiğimi gördüm. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Başkanla yaptığımız konuşma çok duygusal bir konuşmaydı. Hocamızla da çok konuştuk. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim işlerim çok zor olur ama olur. İyi işler yapacağıma inanıyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.



"'Burada ölü bile dirilir' demiştim"



Bursaspor taraftarından övgü dolu sözlerle bahseden Erdoğan, "Bursaspor birkaç kulüpten birisidir taraftar olarak. Her zaman zor deplasmandır. Ben de büyük takımlara karşı oynarken daha da motive olan bir oyuncuyum. 1461 Trabzon'da oynarken ilk defa Bursa'ya gelmiştim ve çok etkilenmiştim. 'Burada ölü bile dirilir' demiştim. 6-7 sene önce öyle bir hikayem olmuştu. İnşallah taraftarın da desteğiyle bambaşka bir takım izlettireceğiz" şeklinde konuştu.



"Trabzonspor ile Bursaspor'un manevi özellikleri birbirine benziyor"



Trabzonspor ile Bursaspor'un benzer özelliklerine sahip olduğunun altını çizen genç oyuncu, "Ben Trabzonspor altyapısında yetiştim. Trabzonspor ile Bursaspor'un manevi özellikleri birbirine benziyor. İkisi de çok farklı bir yerde. Burası her zaman futbolla yatıp kalkan, futbola aç bir şehir. 2010'daki şampiyonluğu öz futbolcular ile yapmıştı. Burayı değerlendirmenin tek yolu aidiyet duygusu. Sahada kötü oynayabilirsin, kaybedebilirsin ama taraftar mücadele ister. Kanımızın, terimizin son damlasına kadar sahada her şeyi vereceğiz. Gerisi Allah'ın takdiri olacak diye düşünüyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Yusuf Erdoğan, kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapan sözleşmeye imza attı. Erdoğan, ardından imza törenini izleyen taraftarlar ise fotoğraf çektirdi. - BURSA