Yusuf Demir Barcelona'da
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Yusuf Demir Barcelona'da

Yusuf Demir Barcelona'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i 1 yıllığına B takımı için kiraladığını duyurdu.

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'i 1 yıllığına B takımı için kiraladığını duyurdu.

Barcelona, 18 yaşındaki yıldız adayı Yusuf Demir'i 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun Barcelona B forması giyeceği belirtildi.

Yetenekli futbolcu geride kalan sezonda Rapid Wien forması ile çıktığı 38 resmi maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Demir, 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda da 1 kez görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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