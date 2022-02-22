Yusuf Can Güçtekin şıllık tatlısını anlattı

ŞANLIURFA (Haberler.com) - "Sadece Şanlıurfa' ya has olan yöresel ürünümüz şıllık tatlısını İstanbul halkı çok sevdi" diyen Yusuf Can Güçtekin, sözlerine şöyle devam etti:

"İsmi garip olsa da hikayesi oldukça güzel. Arapça ve Kürtçe "Şıl" ıslak anlamında olduğu için tatlının ismi oradan geliyor. Aslında çok eskilere dayanan şıllık tatlısı, günümüze gelene kadar zenginleştirilmiş ve son haline ulaşmış.

Aslı Şanlıurfa ve köylerinde sac üzerinde yapılan doğal ekmeklerin kalan kırıntı parçalarını bir tepsiye koyup, üzerine şekerli su döküp tatlı niyetine yemeleriyle başladı. Şanlıurfa mutfağı çok zengin bir kültürel miras olduğundan dolayı şıllık tatlısına ben de oldukça önem veriyorum.

Günümüzde krep hamuru içine süt kaymağı ve Şanlıurfa fıstığı eklenip üzerine ise hafif şerbeti döküldükten sonra dillere destan o tatlı meydana geliyor. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi Şıllık tatlısı yemeye bekleriz."