Yusuf Aslan ÇGC'nin müdürü oldu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, bünyesinde 1993 yılından beri 'teknik sorumlu' olarak görev yapan Yusuf Aslan'ı 'müdür' olarak atadı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, bünyesinde 1993 yılından beri 'teknik sorumlu' olarak görev yapan Yusuf Aslan'ı 'müdür' olarak atadı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yönetim kurulu kararıyla ÇGC müdürü olarak atanan Yusuf Aslan, yeni görevine başladı.

Uzun yıllar ÇGC Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra emekli olan Nail Kaya'nın yerine Haziran 2017'den bu yana vekalet eden Yusuf Aslan, yeni dönemde ÇGC müdürü olarak görev yapacak.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, "Yusuf Aslan kardeşimle yıllardır birlikte çalışıyoruz. Cemiyetimizin Teknik Sorumluluğu görevini başarıyla yaptı. Yönetim Kurulu Kararı ile Yusuf Aslan, artık Cemiyetimizin Müdürü oldu. Başarılı çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğine inancım tam" diye konuştu.

ÇGC Yönetim Kurulu Üyeleri de Aslan'ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. - ADANA

Kaynak: İHA