EVREN, ANKARA (Habermetre) - Yusuf AKINTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul Cebeli köyü sakinlerinden Şükran AKINTÜRK'ün eşi Evren ve Ezgi AKINTÜRK'ün babaları Merhum Şükrü ve Celal AKINTÜRK'ün abileri Yusuf AKINTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Evren AKINTÜRK: 0536 036 61 29

08 Aralık 2021, Çarşamba

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