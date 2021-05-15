Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde bulundu

Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 7 arkadaşıyla birlikte yayla evinde alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıkan bir genç kız, karşısına çıkan yılandan korkarak ormanlık alanda düşüp, metrelerce yuvarlandı.

Bolu'da 7 arkadaşıyla birlikte yayla evinde alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıkan bir genç kız, karşısına çıkan yılandan korkarak ormanlık alanda düşüp, metrelerce yuvarlandı. Yaralı halde yol kenarında bulunan genç kızın korona virüs testinin de pozitif olduğu anlaşıldı.

Bolu'da annesiyle birlikte yaşayan Ece E. (22), dün akşam saatlerinde 7 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için Çakmaklar yaylası mevkiinde bulunan bir yayla evine gitti. Gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ece E., sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Ece E. yürüyüş yaptığı sırada karşısına çıkan yılandan korkarak yol kenarındaki ormanlık alan doğru koştuğu sırada düşüp, metrelerce yuvarlandı. Ayağından yaralanan ve güçlükle yürüyebilen genç kız, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bulunduğu yeri tam olarak anlatamayan Ece E.'nin telefonunun şarjının bitmesi sebebiyle ekipler genç kıza bir daha ulaşamadı. Ece E.'nin telefonunun son sinyal verdiği bölgede AFAD, polis ve jandarma ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

Yaylaya çıkan vatandaş buldu

AFAD ekiplerinin bölgede bulunan yerleşim alanlarında yaptığı arama çalışması sırasında bir vatandaş yol kenarında yaralı bir kız gördüklerini söyledi. AFAD ekipleri hızla yaralı olduğu söylenilen kızın bulunduğu yere gitti. Vatandaşlar tarafından bulunan genç kızın kaybolan Ece E. olduğu tespit edildi.

Korona virüs testi pozitif çıktı

Genç kızın ilk durumunu kontrol eden AFAD ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Ayağından yaralanan ve yürümekte güçlük çeken Ece E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Ambulansta kimlik bilgileri üzerinden korona virüs sorgulaması yapılan genç kızın pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmediği belirlendi. Tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ece E.'nin tedavisinin ardından karantina süresi sonuna kadar yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Ayrıca, Ece E. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ve karantina kurallarını ihlal etmekten idari işlem yapılırken, genç kızın gece boyunca birlikte olduğu 7 arkadaşına ulaşılması için polis ekipleri çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kız, yaralı halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:41:22. #1.15#

title