Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
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Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardıANTALYA'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktığı Göynük Kanyonu'nda kaybolan 72 yaşındaki İtalyan turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yürüyüşe çıktığı Göynük Kanyonu'nda kaybolan 72 yaşındaki İtalyan turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Göynük Kanyonu üzerinden Likya Yolu yürüyüşüne çıkan İtalyan turist M.T., saat 10.00 sularında kayboldu. Turist M.T 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu söyleyip yardım istedi. Alınan kayıp haberi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timi arama turist M.T'yi aramaya başladı. Turistin bulunduğu konum tespit edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlandı. 6-7 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerde mahsur kalan M.T. kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İtalyan turist, kurtarma çalışması yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, asker selamı verdi.

Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
Son dakika haberi | Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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