Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok
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Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok

Yasakları çiğneyerek yürüyüş yollarını kullanan motosikletlere, Büyükşehir zabıta ve polis ekipleri geçit vermiyor.

Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok
28.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:06

Yasakları çiğneyerek yürüyüş yollarını kullanan motosikletlere, Büyükşehir zabıta ve polis ekipleri geçit vermiyor.

Yürüyüş yolları günlük hayat içerisinde vatandaşların yaya olarak ulaşımını sağladığı ve sağlık için spor yapabildiği alanlar olarak ayrılıyor. Motorlu araçların yürüyüş yollarını kullanması vatandaşlar için can tehlikesi oluşturuyor. Gelen şikayetler üzerine polis ekipleri ile İzmit ilçesinde denetim yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, yürüyüş yollarını kullanan motosikletlere geçit vermiyor. İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde denetim yapan Büyükşehir zabıta ve emniyet ekipleri, yürüyüş yolunu kullanan motosikletler ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayarak yasağı çiğneyen motosikletlere, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Motosikletlerin araçlar için ayrılan yoldan değil de yürüyüş yollarını kullanması, oluşabilecek kazalardan dolayı vatandaşların can güvenliğini riske atıyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte il geleninde denetimlerini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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