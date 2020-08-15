Yürüyüş yolunda talihsiz kadını taciz eden sapık, "Ruha halim dengesiz" deyip serbest kaldı
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Yürüyüş yolunda talihsiz kadını taciz eden sapık, "Ruha halim dengesiz" deyip serbest kaldı

Evinin yakınında akşam yürüyüşe çıkan S.H., turist rehberi Mert Berkan B.'nin cinsel saldırısına uğradı. Yaptığı saldırı sonrası S.H.'nin takibi sonucu yakalanan Mert Berkan B., tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

15.08.2020 08:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:22

İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde S.H. (31), Ataşehir'deki evinden saat 19.30 gibi yürüyüş yapmak üzere çıktı. Karşıdan koşarak gelen Mert Berkan B. (52), S.H.'nin yanından geçerken kalçasına dokundu. S.H. duruma anlam veremedi, kolu veya çantasının kendisine çarptığını düşünerek yoluna devam etti. 10-15 dakika sonra Mert Berkan B. , S.H.'nin hemen arkasında belirdi. S.H. dehşeti yaşadığı o anları emniyetteki ifadesinde "Arkamdan gelip, cinsel bölgesine temas ettirecek şekilde beni kendine çekti. Göğüslerimi sıkıp bacaklarıma dokundu" sözleriyle anlattı.

Hürriyet'ye yer alan habere göre; Kendisine saldırıda bulunan kişiyi ittiğini belirten S.H., koşarak uzaklaşmaya başlayan Mert Berkan B.'nin peşine düştü. Mert Berkan B.'nin, bir restoranın ara sokağına girdiğini gören S.H., restoran çalışanlarına durumu anlattı. Çalışanlar, kaçma imkânı kalmayan Mert Berkan B.'nin önünde beklemeye başladı. Olay yerine polisler gelerek Mert Berkan B.'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Mert Berkan B.'nin avukat babası Elvan B. müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını belirterek adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını istedi. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Mert Berkan B.'yi, yaşadığı konutu terk etmeme şartı ile serbest bıraktı. S.H.'nin avukatının bu karara itiraz edeceği öğrenildi. Mert Berkan B.'nin, İstanbul Rehberler Odası'na kayıtlı turist rehberi olduğu belirlendi. Şüpheli Mert Berkan B. konu ile ilgili görüşme talebimizi ise yanıtsız bıraktı.

'RUH HALİM DENGESİZ'

Savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği Mert Berkan B., hâkimlik sorgusunda, olayın yaşandığı anlarda alkollü olduğunu öne sürdü. Ailevi problemleri olduğunu belirten B., "İddiaları kabul etmiyorum. Cinsel saldırı yok. Ruh halimdeki dengesizlikten dolayı böyle bir olayla karşılaştım" dedi.

Yürüyüş yolunda talihsiz kadını taciz eden sapık, 'Ruha halim dengesiz' deyip serbest kaldı
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