Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor

Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kalebağı Mesire Alanı'na giden yürüyüş yolunda hız yapan motosikletler vatandaşın canını tehlikeye atıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kalebağı Mesire Alanı'na giden yürüyüş yolunda hız yapan motosikletler vatandaşın canını tehlikeye atıyor.

Pandemi döneminde insanların bir nebze temiz hava alması ve sağlıklı yaşaması için kullanmış olduğu Boyabat Halyeri'nden başlayan ve Kalebağı Mesire Alanı'nda sona eren yürüyüş yollarında, motosikletli kişiler tehlike oluşturuluyor. Yürüyüş yapılan yolda süratli bir şekilde yayaların yanından geçen motosikletli ve motorlu pikap tarzı araçlar tehlike saçıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin bölgede yaralanması ile alarm vermeye başlayan bu yolda vatandaşlar can kaybı olmadan yetkililerin biran önce önlem almasını istiyor.

Bu yol üzerinde sürat yapan gruplara tepki gösteren vatandaşlar, "Bu yol Boyabat'ta bütün vatandaşların temiz hava alması ve sağlıklı bir şekilde yürüyüş yapması için bulunmaz bir nimet hatta Boyabat'ta yürüyüş yapabileceğimiz tek yer. Bu bölgede motosiklet ve benzeri araçları olan kişiler sürat yapıyor. Yavaş geçen duyarlı sürücüler de sürekli korna sesi ve motor sesi ile bizleri rahatsız ediyor. Çoğumuz burada kazadan saniyeler ile kurtulduk ailemiz ve arkadaşlarımız ile yürüdüğümüz bu yolun bir an önce motosiklet tarzı araçlara kapatılması gerekir. Olası bir can kaybı olmadan yetkililerin bu yürüyüş yolu ile ilgili önlem almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - SİNOP

Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor
Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor
Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Arslan Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:41:00. #1.16#

title