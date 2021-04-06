Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor
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Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yeniliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yeniliyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı Gölü yürüyüş yolunda bozulan ve tahrip olan kaldırım taşları yenilenerek halkın kullanımına sunuluyor. Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, Gölbaşı halkının sağlıklı ve huzurlu şartlarda yaşaması için her daim çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi. - ADIYAMAN

Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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