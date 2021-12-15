Yürüyüş Yolu'nda yağmura rağmen çadır altında çalışma

KOCAELİ (Bültenler) - Sorumlu mühendislerden projenin işleyişi hakkında detaylı bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, yağmur nedeniyle projeye ara verilmemesi ve kurulan çadırlar altından çalışmaların devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Sekreter Gündoğdu, firma yetkililerine çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

YÜRÜYÜŞ YOLUNA YAKIN TAKİP

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın İzmit'e büyük bir değer katacağını ifade ettiği ''Yeni Yürüyüş Yolu" projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu, İzmit çarşısını daha modern bir hale getirecek Yeni Yürüyüş Yolu projesini yakından takip ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu'nda yağmura rağmen devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

ÇADIR ALTINDA ÇALIŞMA

Genel Sekreter Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti. Sorumlu mühendislerden projenin işleyişi hakkında detaylı bilgi alan Gündoğdu, çalışmaların daha da hızlandırılması talimatını verdi. Projede Fevziye Camii mevkiinde devam eden çalışmalar yağan yağmura rağmen, kurulan çadırların altında devam ediyor.

"YÜRÜYÜŞ YOLUNU ÖNEMSİYORUZ"

Yeni Yürüyüş Yolu projesinin İzmit'e büyük bir değer katacağını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, "Yeni Yürüyüş Yolu projemizi çok önemsiyoruz. Çalışmalarda sona doğru gelindi. Alanda hummalı bir çalışmamız var. Yağmura rağmen projeye ara verilmiyor. Yürüyüş yoluna çadırlar kurduk. Çadır altında çalışmalar sürüyor. İnşallah buradaki çalışmaları zamanında bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadesini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet