Yürüyüş Yolu Atatürk Caddesi'nde asfalt serimi

KOCAELİ (Habermetre) - İzmit ilçesine değer katacak olan Yeni Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Projedeki çoğun çalışmalar sonucunda Yeni Yürüyüş Yolu Projesinde gözle görülür bir ilerleme sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yürüyüş Yolu'nun hemen yanındaki Atatürk Caddesinde asfalt serimine devam ediyor.

BİNDER ASFALT SERİLİYOR

Çalışma kapsamında Büyükşehir ekipleri, Yeni Yürüyüş Yolu'nda birçok üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için azami özen gösteren ekipler, İzmit Endüstri Meslek Lisesi önü Atatürk Caddesinde binder asfalt serimi gerçekleştiriyor.

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