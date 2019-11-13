13.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:22

Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde eşi ile parkta yürüyüşe çıkan polis memuru, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdal Ergül (47), akşam saatlerinde evinde yediği yemeğin ardından eşiyle birlikte evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında aniden rahatsızlanan Ergül'ün eşi 112 Acil Sağlık ekiplerini durumdan haberdar etti. Olay yerine gelerek ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Ergül'ü ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ergül hayatını kaybetti. Erdal Ergül'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Erzincan'da defnedilecek

2006 yılından bu yana Bandırma Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Ergül'ün cenazesi Bandırma Devlet Hastanesi'nden alınarak Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törenin ardından memleketi Erzincan'a gönderildi. Düzenlenen törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Emniyet Müdürü Soner Duran, Başsavcı Önder Yeniçeri ile Ergül'ün mesai arkadaşları ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Ergül'ün çocukları törende babalarına ait polis kıyafetlerini giyerken, annesi ve eşi de gözyaşları içerisinde töreni takip etti.

Kaynak: İHA