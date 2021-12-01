Yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi aramalar sonucu bulundu - Haberler
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Yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi aramalar sonucu bulundu

AA / Datça Mahalle Afet Gönüllüleri - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yaparken yollarını kaybeden iki kişi, aramalar sonucu bulundu.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yaparken yollarını kaybeden iki kişi, aramalar sonucu bulundu.

Kargı Domuz Çukuru bölgesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kişi, Nergiz Tepesi İnce Burun mevkisinde yolunu kaybetti.

Uzun süre haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-AME) sevk edildi.

Bölgeye giden 6 kişilik ekip, alanda arama çalışması yaptı.

Kayıp kişiler, uzun süren arama sonucunda gece saatlerinde bulunarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi aramalar sonucu bulundu

Yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi aramalar sonucu bulundu

Yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi aramalar sonucu bulundu

AA / Datça Mahalle Afet Gönüllüleri - Son Dakika Haberleri

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