Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşları ile birlikte yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaş, 2 kilometre sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşları ile birlikte yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaş, 2 kilometre sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte tabiat parkında yürüyüş yapan Enis Tosun isimli vatandaş dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Durumu gören arkadaşları 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken, tırmanışa hazırlanan bir grup dağcı Tosun'a ulaşarak ilk müdahalesini yaptı.

Daha sonra olay yerine intikal eden ekipler, ayağının kırıldığı tespit edilen Tosun'u 2 kilometre boyunca sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan Tosun'un tedavi altına alındığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA