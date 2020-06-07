Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşları ile birlikte yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaş, 2 kilometre sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı
07.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:42

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşları ile birlikte yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaş, 2 kilometre sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte tabiat parkında yürüyüş yapan Enis Tosun isimli vatandaş dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Durumu gören arkadaşları 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve AKUT ekipleri sevk edilirken, tırmanışa hazırlanan bir grup dağcı Tosun'a ulaşarak ilk müdahalesini yaptı.

Daha sonra olay yerine intikal eden ekipler, ayağının kırıldığı tespit edilen Tosun'u 2 kilometre boyunca sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Hastaneye kaldırılan Tosun'un tedavi altına alındığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Fahrettin Koca Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Rafet El Roman Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın İntihar Operasyon
Şu an buradasınız: Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:42:55. #1.14#
title