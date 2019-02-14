Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçirip Kızılırmak'a Düşen Emekli Öğretmen Öldü
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sabah yürüyüşü yaparken kalp krizi geçirip Kızılırmak'a düştüğü tahmin edilen emekli öğretmen Sait Bayer (61), hayatını kaybetti.
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sabah yürüyüşü yaparken kalp krizi geçirip Kızılırmak'a düştüğü tahmin edilen emekli öğretmen Sait Bayer (61), hayatını kaybetti.
Avanos ilçesinde emekli öğretmen Sait Bayer, dün sabah yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama başlatılırken, akşam saatlerinde Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu. Cesedin, Sait Bayer'e ait olduğu belirlendi.
Kızılırmak kenarındaki parkurda yürüyüş yaparken kalp krizi geçirip suya düştüğü tahmin edilen Sait Bayer'in akıntıya kapılarak yaklaşık 2 kilometre sürüklendiği tespit edildi.
Bayer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Nevşehir
Kaynak: DHA