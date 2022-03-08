YÜRÜYÜŞ YAPAN KADINLARA POLİS ENGELİ

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden yürüyüşe geçen grup, ÖSYM binasının önüne geldi. Burada bir süre slogan atıp dans eden grubun ilerlemesine, çevik kuvvet ekipleri barikat kurarak izin vermedi. Grup üyeleri, yakın bir noktada eylem yapan bir diğer kadın grubunun yanına gidebilmek için polisten barikatı kaldırmasını istedi. Kadınlar ile polis arasında burada da arbede yaşandı. Polis ekipleri bir süre sonra iki grubun birleşmesine müsaade etti. Daha sonra yürüyüşe başladıkları Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne dönen kadınlar, burada bir süre slogan atıp, dans ettikten sonra dağıldı.