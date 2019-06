Yürüyen robot makine ile jüri özel ödülü aldılar

İZMİR'de yüksek teknoloji eğitimi alan 6'ncı sınıf öğrencileri, uzay çalışmalarında astronotlara yardımcı olacak yürüyen robot tasarladı. Robotik kulübü, makine insan iş birliğini temel alarak hazırladığı Robodog projesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robot Günleri'nde jüri özel ödülünün sahibi oldu.

İzmir'de özel bir okulda, sınavla belirlenen öğrencilerin katılımıyla kurulan robotik kulübü, tasarladığı robot projeleriyle ödüle layık görüldü. Daha önce Ayakel projeleriyle Avusturya'da dünya ikincisi seçilen 6 kişilik kulüp, 5 ay süren hazırlığın ardından dört ayaklı yürüyen robot hazırladı. Bilişim Teknoloji öğretmenleri Volkan Küçük, Burcu Özşekerci ve Volkan Olur ile çalışan 6'ncı sınıf öğrencileri Ege Barış, Berkay Geceoğlu ve Onur Orkun Dildi'nin hazırladığı Robodog projesi, ODTÜ Robot Günleri'nde jüri özel ödülü aldı.

Gelecekte robotların yürüyen araba şeklinde olacağını söyleyen bilişim teknoloji öğretmeni Volkan Küçük, tüm dünyanın sanayi 4.0'a ayak uydurmaya çalıştığını belirtti. Öğrencileri geleceğin düzenine hazırlamayı planladıklarını kaydeden Küçük, "Dünyada üretilen popüler teknolojileri öğrencilerimize ürettiriyoruz. Bunlardan biri de dört ayaklı yürüyen robotlar ailesine ait olan Robodog projesi. Amacımız uzay çalışmalarında astronotlara ya da savaş alanlarında askerlere yardımcı olmak. Engebeli arazilerde tekerlekli araçlar devrilme riski yaşıyor. Fakat dört ayaklı arabalar engebeli arazileri yürüyerek geçip düz arazide tekerlekli olarak yola devam ediyor. Sanayi 4.0'da insan makine iş birliği ön plandadır. Bunu en güzel yapan robotlardan biri de Robodog. Keşif aracıyla birlikte yola çıkan astronotumuz makine ile iş birliği yaparak kendi güvenliğini sağlamış olacak. Bu sayede uzay çalışmalarında bir adım daha ileri gideceğiz" dedi.

HER DİLDE KOMUT ALABİLİR

Robodog'un dil ve komut sınırı olmadığını anlatan Küçük, robot Çin'e satıldığında aynı gün içinde Çince komutları algılayabileceğini dile getirdi. Yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanan robotun öğrencilerin kariyerine de önemli bir katkı sağladığını söyleyen Volkan Küçük, şöyle konuştu:

"Bu robot yüksek teknolojiye giriyor. Şuan öğrencilerimiz hangi ülkeye gitse öğrendikleri yüksek teknoloji sayesinde o ülkede öğrenci olabilir ve çalışabilir. Öğrencilerimiz bu sayede bir dünya vatandaşı olacak. Robota her dilde kalk, otur, ileriye git gibi çok sayıda komut verebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte robotun üzerine farklı nodüller ekleyeceğiz. Radyosyon ölçme cihazı, altmışlar basıncı, soğuk sıcaklık sensörleri ekleyerek geliştirebiliriz. Robotumuz astronot uzayda bir kaza geçirdiğinde onu uzay mekiğine taşıyacak. Robot uzaya gittiğinde astronottan önce keşif yapıp gideceği yerdeki radyosyon miktarı ya da atmosfer basıncını ölçüp daha güvenli bir astroloji alanı oluşturacak."

GELECEĞİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ

12 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Ege Barış, robotu hazırlarken yazılım ve basım konularında zorlandıklarını söyleyerek her parçayı hazırlamanın yaklaşık 9 saat sürdüğünü dile getirti. Berkay Geceoğlu (12) ve Onur Orkun Dildi (12) de Ankara'da aldıkları gururun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirterek "Çok mutlu olduk ve yaptığımızdan gurur duyduk. Herkes bizi tebrik ediyor. Bu alanda kendimizi geliştirip makine mühendisi olmak istiyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- İzmir