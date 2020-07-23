YÜRÜYEN MERDİVENLERDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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YÜRÜYEN MERDİVENLERDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

METRO'da bulunan yürüyen merdivenlerde ilginç bir yöntem kullanarak vatandaşların parasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
23.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:51

METRO'da bulunan yürüyen merdivenlerde ilginç bir yöntem kullanarak vatandaşların parasını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hazırladığı plana göre birinin yürüyen merdivenin sonuna doğru yere bir şey düşürmüş gibi yaptığı, arkadan gelen mağdurun suç ortağı ile aralarında sıkışmasına sağladığı belirtildi. Arkada bulunan şüphelinin bu sırada yankesicilik yöntemiyle kurbanın parasını çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin para çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ

İstanbul'da polise başvuran mağdur A.T. cebindeki 1000 Euro paranın çalındığını söyleyerek yardım istedi. Parasının ne zaman çalındığını bilmediğini söyleyen A.T.'nin detaylı ifadesi alındı. Mağdurun 15 Temmuz Demokrasi otogarında metrodan indiği sırada yürüyen merdivenlerde bir ara insanların arasında sıkıştırıldığını söylemesi üzerine polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini incelediklerinde A.T.'nin parasının çalındığı anı ve şüphelileri tespit etti.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Görüntülerde A.T.'nin merdivende olduğu sırada önündeki şüphelinin yere bir şey düşürmüş gibi yaptığı görüldü. Merdivenin sonuna doğru şüphelinin durması üzerine A.T.'nin onunla arkadan gelen ikinci şüphelinin arasında sıkıştığı bu sırada arkadan gelen şüphelinin fark ettirmeden cebindeki 1000 Euro'yu çaldığı tespit edildi. Parayı çalan şüphelinin hemen oradan uzaktaştığı, önündeki şüphelinin ise parasının çalındığını fark etmeyen mağdurdan özür dileyip yanından ayrıdığı görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANIP TUTUKLANDI

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri kısa süre içinde gözaltına aldı. Fatih, İskender paşa mahallesi, Ragıp bey sokak üzerinde yakalanan Hamza B. ile Kamel S., Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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