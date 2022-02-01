Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti - Haberler
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Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kayseri'de bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından düşerek yaralanan 3 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde iki gün önce, yürüyen merdivenden çıkan annesinin kucağından birinci katın zemine düşerek yaralanan T.B, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

T.B, olayın ardından alışveriş merkezine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Osman Kavuncu Bulvarı, Kocasinan, alışveriş, Kayseri, Güncel, Haber

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