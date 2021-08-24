Yürüyen merdiven arızasının sebebi 'Acil Butonu'

Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'ndaki üst geçidin kolaylıkla kullanılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyen merdiven yapıldı.

Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı'ndaki üst geçidin kolaylıkla kullanılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyen merdiven yapıldı. Mayıs 2020'de hizmete sunulan elektrikli yürüyen merdivenin zaman içinde sık sık arıza vermesiyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin firma yetkilileriyle birlikte yaptığı mekanik incelemede herhangi bir arızaya rastlanmadı. Ancak teknik araştırmada merdivenin çalışma sırasındaki verilerinin depolandığı PLC cihazını inceleyen uzmanlar, arızaların yüzde 80'lik kısmının acil durumlar için kullanılması gereken 'Stop' butonuna bilinçli olarak basılmasının sebebiyet verdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca arızanın diğer sebebi ise merdivenin ters yönde çalıştırılmak istenmesi olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler, bu gerçeği de gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada merdivenin her hangi bir mekanik arızasının olmadığı, yaşanan sorunun 'Stop' butonuna sürekli ve bilinçli olarak basılmasından kaynaklandığı ifade edildi. Bu konuda vatandaşlardan daha duyarlı davranılması hususunda hassasiyet beklendiği belirtildi.

Kaynak: Habermetre