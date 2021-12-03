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YÜRÜYEN KÖŞK YÜRÜYEN YALOVA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

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YÜRÜYEN KÖŞK YÜRÜYEN YALOVA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

YÜRÜYEN KÖŞK YÜRÜYEN YALOVA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDIYalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile imzalanan 'Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova' isimli sağlıklı yaşam yürüyüşü 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde gerçekleştirildi.

YALOVA (Habermetre) - YÜRÜYEN KÖŞK YÜRÜYEN YALOVA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile imzalanan ' Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova' isimli sağlıklı yaşam yürüyüşü 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde gerçekleştirildi. Sağlıklı Yaşam yürüyüşüne Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İDO iskelesinin önünden başlayan ve Doğu Sahil Bandın'da devam eden yürüyüş Yürüyen Köşk'te son buldu.

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