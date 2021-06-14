Yürüyen Köşk 11 Eylül Cuma Günü Kapalı Olacak

YÜRÜYEN KÖŞK 11 EYLÜL CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAKKültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü tarafından her yıl rutin olarak düzenlenen envanter sayımı nedeniyle kapalı olacak olan Yürüyen Köşk'e ziyaretçi alımı yapılmayacak.