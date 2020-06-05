Yürüyemeyen sokak kedisi "Şanslı" tedavi edildi
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Yürüyemeyen sokak kedisi "Şanslı" tedavi edildi

Sivas'ta bir hayvanseverin sokakta bulduğu yürüme güçlüğü çeken kedi tedavi edildi.

05.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:54

Sivas'ta bir hayvanseverin sokakta bulduğu yürüme güçlüğü çeken kedi tedavi edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, sokakta bulunarak kendisine getirilen yürüme güçlüğü çeken kedinin omurlarının zarar gördüğünü tespit ederek müdahale etti.

"Şanslı" adı verilen kedinin tedavisini üstlenen Şen, yaklaşık 1 ayda hayvanın yürümesini sağladı.

Veteriner hekim Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şanslı"nın kendisine getirildiğinde bel omurlarındaki hasar nedeniyle arka ayaklarını sürüyerek hareket ettiğini söyledi.

Bir plan dahilinde Şanslı'nın tedavisine başladığını ve ameliyatlarla sağlığına kavuştuğunu belirten Şen, "İsminin açıklanmasını istemeyen hayvansever vatandaşımız Şanslı'ya bu süre zarfında evinde çok iyi baktı. Onun da destekleriyle yaklaşık 1 aylık süreçte Şanslı sağlığına kavuştu ve şimdi koşup oynuyor." dedi.

Şen, "Şanslı"yı sokakta bulup kendisine getiren hayvanseverin sahıplendiğini de belirtti.

Yürüyemeyen sokak kedisi 'Şanslı' tedavi edildi

Kaynak: AA

Manşet

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