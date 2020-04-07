Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye
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Selim, Sivas, Uşak, Güncel

Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye

Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye Uşak'ta doğuştan 'Serebral Palsi' hastası olan ve bu yüzden yürüyemeyen 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış'a, Sivas Yavuz Sultan Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencileri başlattıkları kampanya ile hediye oyuncaklar gönderdi.

07.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:06
Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye

Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye

UŞAK - Uşak'ta doğuştan 'Serebral Palsi' hastası olan ve bu yüzden yürüyemeyen 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış'a, Sivas Yavuz Sultan Selim İlkokulu 3. sınıf öğrencileri başlattıkları kampanya ile hediye oyuncaklar gönderdi.

Uşak Aybey Mahallesi'nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan'a 6 aylıkken doğması sonucu Serebral Palsi hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı konuldu. Hastalığı sonucu yürüyemeyen minik Buğrahan için uygulanan tedavilerin sonuç vermemesi üzerine, Uşak Valiliğinden alınan izinle 1 ay önce yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası sonucu küçük Buğrahan'ın ameliyat masrafları karşılandı ve geçtiğimiz günlerde ilk ameliyatını oldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Buğrahan'a bir destek de Sivas Yavuz Sultan Selim İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinden geldi. Buğrahan ile 'manevi kardeş' olan öğrenciler, öğretmenlerinin okulda başlattıkları yardım kampanyasıyla aldıkları oyuncakları Buğrahan'ın evine gönderdi.

Oyuncaklarla birlikte mektup yazan öğrenciler, salgınla mücadele günlerinde örnek bir davranışa imza atarken hediyeler karşısında mutlu olan Buğrahan, "Sevgili Çiğdem Şimşek öğretmenim ve öğrencileri, sizlere çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye

Kaynak: İHA

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Yürüyemeyen 10 yaşındaki Buğrahan'a manevi kardeşlerinden hediye
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