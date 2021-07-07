Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin "atak-s yarka tavuk" dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin "atak-s yarka tavuk" dağıtılacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin adet "atak-s yarka tavuk" verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin adet "atak-s yarka tavuk" verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan "atak-s yarka" desteğinden yararlanan çiftçilere, tavukları teslim edilmeye başlandı.

Sanayi kenti olarak bilinen ancak verimli topraklara da sahip olan kentte, tavuk işletme tescil belgesi bulunan çiftçiler, proje kapsamında en az 200, en çok 500 adet 16-18 haftalık yaklaşık 15 bin adet atak-s yarka tavuk alacak.

Ayrıca çiftçilere, toplam 120 ton yem desteği verilecek.

"Destekten çok memnunuz"

Projeden yararlanan Mustafa Özkan, babasıyla uzun zamandır yumurta tavukçuluğu yaptığını, 100 tavukla başladığı işi, Büyükşehir Belediyesinden aldığı 500 tavukla sürdürdüğünü bildirdi.

Atak-s yarka tavukların veriminin yüksek olduğunu belirten Özkan, "Gebze ve İzmit ilçelerinde satış yapıyorum. Yumurta, temel bir gıda. İnsanlar özellikle pandemi döneminde daha çok tüketiyor. Zenginin de fakirin de herkesin sofrasında olmazsa olmaz bir ürün." ifadelerini kullandı.

Belediyenin yem bitkileri desteğinden de faydalandığını bildiren Özkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Rafet Şentürk de belediyeden 500 tavuk aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İki yıldır yumurta tavukçuluğu yapıyorum. Özellikle pandemi döneminde bu destek bizim için çok iyi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Bazı marketlerle anlaştık, yumurtaları onlara vereceğiz. Bu işe pandemi döneminde daha çok ağırlık verdik. Şimdilik 500 tavuk aldım, ileride büyütmeyi düşünüyorum."

Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin 'atak-s yarka tavuk' dağıtılacak
Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin 'atak-s yarka tavuk' dağıtılacak
Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin 'atak-s yarka tavuk' dağıtılacak
Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin 'atak-s yarka tavuk' dağıtılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Kartal Tibet Burak Özçivit
Spor Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yürütülen proje kapsamında üreticilere bu yıl 15 bin "atak-s yarka tavuk" dağıtılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 16:26:49. #1.13#

title