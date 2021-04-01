ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandıAdana'da kapısı açık olan evden yürüteçle çıkan 9 aylık Asaf A., merdivenden düştü.

Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı

Adana'da kapısı açık olan evden yürüteçle çıkan 9 aylık Asaf A., merdivenden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Asaf bebeğin, kafatasında çatlak olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin açık kapısından yürüteçle çıkan Asaf A., merdivenden düştü. Taklalar atarak beton zemine düşen Asaf bebek, başından yaralandı. Komşusu Ramazan Çevik, Asaf bebeği tutmak istese de başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Asaf bebek, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

YOĞUN BAKIMDA

Asaf bebeği tutmaya çalışan komşusu Ramazan Çevik, 'Kapıdan örümcekle çıktıktan sonra merdivenden yuvarlanmaya başladı. Aşağıda tuttum ancak başından yaralandı. Ambulansı çağırdık, hastaneye götürdüler. Şu anda yoğun bakımda' diye konuştu.

Kafa tasında çatlak olduğu belirlenen Asaf bebeğin, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı
ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ADANA Yürüteçle merdivenden düşen Asaf bebek, başından yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:08:34. #1.15#
title