Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu
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Manavgat, Antalya, Genç, 3. Sayfa

Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu

Antalya'da işe giderken zincire takılarak yüzüstü yere düşen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

13.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:04
Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu

Antalya'da işe giderken zincire takılarak yüzüstü yere düşen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadının düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, Manavgat ilçesi Asım Okur Parkı'nda meydana geldi. Sibel Dinçer isimli genç kadın kaldırım kenarında motorlu taşıtların girmesinin önlenmesi için yerleştirilen kaldırım kenarındaki zincire takılıp adeta yere kapaklandı. Yüzüstü yere düşen ve acı içerisinde kıvranan genç kadının yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki esnaflar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından genç kızı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.


Genç kadının çalıştığı iş yerine geç kaldığı, bundan dolayı aceleyle giderken kaldırımın kenarındaki zinciri fark etmediği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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