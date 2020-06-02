Yürürken telefonuna bakanlara kötü haber
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Yürürken telefonuna bakanlara kötü haber

Japonya'nın Yamato şehrinde belediye meclisi yürürken telefon ekranına bakmayı yasaklayacak kararı oylamaya hazırlanıyor.

Yürürken telefonuna bakanlara kötü haber
02.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:01

Japonya'nın Yamato şehrinde belediye meclisi yürürken telefon ekranına bakmayı yasaklayacak kararı oylamaya hazırlanıyor.

Japonya'nın Kanagawa Eyaleti'ndeki Yamato Şehri Belediye Meclisi, yürürken mobil cihazını kullananları üzecek bir kararı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Ocak ayında şehirdeki iki farkı tren istasyonundan geçen 6 bin kişiyi mercek altına alan araştırma ekibinin ulaştığı bulgular, yolcuların yüzde 12'lik kısmının yürürken telefonunun ekranına baktığını ortaya koydu. Yaklaşık 240 bin nüfuslu şehirde dikkatsizliğe bağlı kazalarda son yıllarda artış yaşanmasını gerekçe gösteren meclis üyeleri ise, yürürken mobil cihazlara bakmayı yasaklayan bir uygulamanın hayata geçirilmesini önerdi.

Bu ay yapılacak oylamada kararın yürürlüğe konması halinde, Yamato Japonya'da telefona bakarken yürümeyi yasaklayan ilk şehir olacak.

Yaptırım yok

Onaylanması halinde yasal çerçevesinin yaya ve araç trafiğini düzenleyen trafik kanunu kapsamında çizilmesi beklenen uygulama, sokaklar, kaldırımlar ve tren istasyonları gibi kamusal alanları kapsayacak. Yeni yasal düzenleme kapsamında vatandaşlara, "Telefonlarını yaya trafiğine engel olmayan alanlarda ve yürümedikleri zaman kullanmaları" talimatı verilecek. Kabul edildiği taktirde herhangi bir cezai yaptırım içermeyeceği belirtilen karar, mobil cihazların yaya trafiğini kapsayan alanlarda kullanımı hakkında bir çerçeve belirleyip, şehrin sakinlerini kurallara uymaya teşvik etmeyi amaçlıyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

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