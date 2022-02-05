Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
 - Güncelleme:
Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

ELAZIĞ'da S.D., kaldırımda yürürken zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

ELAZIĞ'da S.D., kaldırımda yürürken zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde önceki gece S.D., kaldırımda yürürken, bastığı zemin çöktü. S.D. oluşan çukura düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, S.D.'yi çukurdan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.D., tedavisinin ardından taburcu oldu. Bu arada, S.D.'nin düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title