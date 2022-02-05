Yürürken kaldırım çöktü; oluşan çukura düştü

ELAZIĞ'da S.D., kaldırımda yürürken zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde önceki gece S.D., kaldırımda yürürken, bastığı zemin çöktü. S.D. oluşan çukura düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, S.D.'yi çukurdan çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.D., tedavisinin ardından taburcu oldu. Bu arada, S.D.'nin düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.