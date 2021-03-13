Yürürken düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı tedavi altına alındı
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Yürürken düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı tedavi altına alındı

13.03.2021 02:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 02:43

Muğla'da yürüdüğü sırada düşerek ağır yaralanan eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, hastanede yoğun bakıma alındı.

Muğla'da yürüdüğü sırada düşerek ağır yaralanan eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, hastanede yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, iş görüşmesi için Bodrum ilçesine gelen Satıcı, şoförünün kullandığı özel araçla kalacağı otele bırakıldı.

Yürüdüğü sırada düşen Satıcı, başını çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Ameliyata alınan Satıcı'nın yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi.

Olayı duyan Satıcı'nın yakınları ve çalışma arkadaşları hastaneye gelerek bilgi aldı.

Yürürken düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı tedavi altına alındı
Yürürken düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı tedavi altına alındı
Yürürken düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı tedavi altına alındı
Yürürken düşerek ağır yaralanan eski TİM Başkanı Oğuz Satıcı tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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